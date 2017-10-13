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пятница
13.10.2017
21:31:21
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В орловских кинотеатрах состоялась долгожданная премьера драматического триллера «Салют 7»Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о подвиге советских космонавтов.
1985 год. Советская космическая станция "Салют-7" неожиданно перестает отвечать на сигналы Центра управления полетами. Падение станции, гордости советской науки и космонавтики, может обернуться не только потерей имиджа страны, но и трагедией с человеческими жертвами. Чтобы предотвратить катастрофу, необходимо отправить на орбиту специалистов, способных определить и устранить причину аварии.
Фильм, где космический экипаж должен найти «мертвую» станцую и впервые в мире провести стыковку с 20–тонной глыбой неуправляемого железа, ждет зрителей.
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