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В Покровском районе обрели вечный покой останки 119 бойцов и командиров Красной Армии

Это не просто захоронение тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость, это восстановление исторической справедливости. Многие из тех, кого обнаружили поисковики этой осенью в санитарном захоронении полевого госпиталя, по официальным бумагам уже покоились на этом Мемориале Славы. В паспорте мемориала уже несколько десятков лет значится и фамилия Героя Советского Союза, командира батареи Ивана Морозова. Однако его останки поисковики обнаружили только сейчас.

Павел Меркулов, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества: «В семидесятые годы, когда переносились братские захоронения, организаторы недобросовестно подошли к своему делу. Нередко это пустые обелиски и мемориалы, без могил, без солдат».

Говорят, есть безымянные могилы, но нет безымянных солдат. Каждый из тех, кто благодаря поисковикам обрел вечный покой и благодарность потомков, достоин самых высоких почестей.

В этом году в Покровском районе работали более 70 бойцов поисковых отрядов из Орла, Тулы, Курска и Москвы. Эта вахта памяти проходила совместно с Всероссийским военно-историческим обществом. В этом году региональное отделение общества появилось в Орле, и сразу включилось в поисковую работу.

У многих, кто пришел в этот октябрьский день к Вечному огню мемориала Славы, среди близких кто-то воевал и не вернулся с полей сражений. И далеко не все герои обрели последний покой. Из 100 воевавших бойцов на фронтах Великой Отечественной, домой вернулись только трое. Работы бойцам поисковых отрядов хватит еще на долгие годы.