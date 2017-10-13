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В Покровском районе обрели вечный покой останки 119 бойцов и командиров Красной Армии

Благодаря кропотливой работе нескольких поисковых отрядов, известны практически все имена погибших.

Это не просто захоронение тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость, это восстановление исторической справедливости. Многие из тех, кого обнаружили поисковики этой осенью в санитарном захоронении полевого госпиталя, по официальным бумагам уже покоились на этом Мемориале Славы. В паспорте мемориала уже несколько десятков лет значится и фамилия Героя Советского Союза, командира батареи Ивана Морозова. Однако его останки поисковики обнаружили только сейчас.
Павел Меркулов, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества: «В семидесятые годы, когда переносились братские захоронения, организаторы недобросовестно подошли к своему делу. Нередко это пустые обелиски и мемориалы, без могил, без солдат».
Говорят, есть безымянные могилы, но нет безымянных солдат. Каждый из тех, кто благодаря поисковикам обрел вечный покой и благодарность потомков, достоин самых высоких почестей.
 
В этом году в Покровском районе работали более 70 бойцов поисковых отрядов из Орла, Тулы, Курска и Москвы. Эта вахта памяти проходила совместно с Всероссийским военно-историческим обществом. В этом году региональное отделение общества появилось в Орле, и сразу включилось в поисковую работу.
 
У многих, кто пришел в этот октябрьский день к Вечному огню мемориала Славы, среди близких кто-то воевал и не вернулся с полей сражений. И далеко не все герои обрели последний покой. Из 100 воевавших бойцов на фронтах Великой Отечественной, домой вернулись только трое. Работы бойцам поисковых отрядов хватит еще на долгие годы.



Оксана Гранн
13 октября 2017 года

 


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