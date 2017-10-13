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Сегодня в Орле состоялась конференция посвященная 200-летию со дня рождения Тургенева

Сотрудники музеев, библиотек, научные сотрудники и тургеневеды Центральной России, в преддверии юбилея еще раз собрались вместе, что бы наметить основные вехи празднования юбилея.

Приветственную телеграмму участникам конференции от министра культуры России Владимира Мединского, зачитал начальник областного Управления культуры и архивного дела Дмитрий Моисеев. Огромное событие, которое в следующем году ждет всю страну и нашу область, трудно переоценить. Двухсотлетие со дня рождения Тургенева будет отмечаться с размахом.
 
В первой части конференции, участники поделились планами и идеями по подготовке празднования, в котором примет участие не только Орловская, но и Тульская область. Там находится усадьба отца писателя. Управление культуры соседнего региона много внимания уделяет сохранению памяти о семье Тургеневых.
 
Вторую часть конференции посвятили научным докладам о творчестве писателя, как сегодня оно может влиять на культурное и образовательное пространство.
 
Работа тематических секций была направлена на популяризацию и современное прочтение произведений классика для развития художественного образовательного процесса. Сегодня очень многие общеобразовательные, музыкальные и художественные школы имеют учебный материал, основанный на современных разработках творчества Тургенева, и он успешно внедрен в обучение.



Эва Стасюлевич
13 октября 2017 года

 


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