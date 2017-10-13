Новости версия для печати В нашем дворе гуляет лиса! С таким обращением в редакцию «Вести-Орел» позвонили жители Прокуровки. Уже несколько недель они вынуждены делить детскую площадку и лавочки во дворе с лесным хищником. По их словам, животное не агрессивно, но ему не место в городе.



Какую опасность представляет лиса для человека и что делать, если дикий зверь хочет познакомиться поближе? Подробности в вечернем выпуске « Вести-Орёл » в 20:45 на телеканале «Россия».





Надежда Невматулина

13 октября 2017 года







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