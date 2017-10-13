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пятница
13.10.2017
21:31:15
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В нашем дворе гуляет лиса!С таким обращением в редакцию «Вести-Орел» позвонили жители Прокуровки. Уже несколько недель они вынуждены делить детскую площадку и лавочки во дворе с лесным хищником. По их словам, животное не агрессивно, но ему не место в городе.
Какую опасность представляет лиса для человека и что делать, если дикий зверь хочет познакомиться поближе?
Подробности в вечернем выпуске «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
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