Экскурсия по областному центру

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суббота
14.10.2017
12:46:18
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Экскурсия по областному центруВ субботу Андрей Клычков посетит самые интересные места Советского района Орла. Однако в программе рабочей поездки обозначены и «проблемные адреса».
Врио Губернатора Орловской области посетит городской парк, хореографическую школу, дворянское гнездо, памятник героям локальных войн, Стелу Славы.
Помимо достопримечательностей глава региона планирует посмотреть, как идет реконструкция фонтана на бульваре Победы. А так же побывать в ветхих и аварийных домах, и обсудить проблему расселения и ремонта жилого фонда. Планируется посещение ярмарки выходного дня.
Подобные поездки планируются и по остальным районам Орла.
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