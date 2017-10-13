Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- 119 бойцов сегодня вернулись из боя. Благодаря кропотливой работе сразу нескольких поисковых отрядов. - Что им стоит дом достроить? Вложив деньги в долевое строительство в дом по улице Раздольной, будущие жильцы оказались «у разбитого корыта». - Давайте знакомиться. Андрей Клычков сегодня посетил Ливны. - Рыжее соседство. Зачем дикий зверь приходит в городские джунгли? - Всемирный опыт дружбы и общения. В воскресенье открывается XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

13 октября 2017 года







На главную страницу





