Новости версия для печати Чтобы решать проблемы жителей области нужно объединить усилия всех уровней власти Об этом не раз сегодня было сказано во время визита Врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова в Ливны.



Новый руководитель исполнительной власти региона уделил большое внимание заводам и заводчанам. По отчету главы Ливен, Николая Злобина, в городе несколько крупных предприятий. Там работает 14 тысяч ливенцев. Объем отгруженной промышленной продукции собственного производства за 8 месяцев этого года составил около 6,5 млрд. рублей. Уплачено налогов – 950 млн. Андрей Клычков высоко оценил успехи трудовых коллективов. Пообещав содействие в решении наиболее актуальных задач, стоящих перед городскими властями. Также новый глава региона сегодня возложил цветы к Вечному огню на площади Победы. И посетил «Центральный рынок», где, пообщался с местными жителями, отметив желание ливенцев принимать активное участие в судьбе своей малой родины.





Татьяна Напольских

13 октября 2017 года







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