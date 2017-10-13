Чтобы решать проблемы жителей области нужно объединить усилия всех уровней власти

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Чтобы решать проблемы жителей области нужно объединить усилия всех уровней властиОб этом не раз сегодня было сказано во время визита Врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова в Ливны.
Новый руководитель исполнительной власти региона уделил большое внимание заводам и заводчанам. По отчету главы Ливен, Николая Злобина, в городе несколько крупных предприятий. Там работает 14 тысяч ливенцев. Объем отгруженной промышленной продукции собственного производства за 8 месяцев этого года составил около 6,5 млрд. рублей. Уплачено налогов – 950 млн.
Андрей Клычков высоко оценил успехи трудовых коллективов. Пообещав содействие в решении наиболее актуальных задач, стоящих перед городскими властями.
Также новый глава региона сегодня возложил цветы к Вечному огню на площади Победы. И посетил «Центральный рынок», где, пообщался с местными жителями, отметив желание ливенцев принимать активное участие в судьбе своей малой родины.