В Орле пройдёт финал Кубка города по спортивному ориентированию

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суббота
14.10.2017
20:23:23
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В Орле пройдёт финал Кубка города по спортивному ориентированиюСтарт последнего этапа, в котором примут участие около двухсот человек состоится 15 октября в Городском парке культуры и отдыха на левом берегу Орлика.
Начало регистрации участников соревнований в 9 часов 30 минут. Команды выйдут на старт в 11 часов. Соревнования проводятся в пять этапов, в разных возрастных категориях. Однако судейская коллегия определит победителей по сумме очков в четырех этапах. Призёры получат медали, грамоты и призы.
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