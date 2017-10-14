Новости версия для печати В Орле пройдёт финал Кубка города по спортивному ориентированию Старт последнего этапа, в котором примут участие около двухсот человек состоится 15 октября в Городском парке культуры и отдыха на левом берегу Орлика.



Начало регистрации участников соревнований в 9 часов 30 минут. Команды выйдут на старт в 11 часов. Соревнования проводятся в пять этапов, в разных возрастных категориях. Однако судейская коллегия определит победителей по сумме очков в четырех этапах. Призёры получат медали, грамоты и призы.





Евгения Костомарова

14 октября 2017 года







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