Управление Роспотребнадзора продолжает проводить выездное консультирование граждан

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понедельник
16.10.2017
14:27:45
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Управление Роспотребнадзора продолжает проводить выездное консультирование гражданВ сентябре специалисты ведомства посетили пять районов области: Новодеревеньковский, Краснозоренский, Корсаковский, Мценский, Орловский.
Всего за консультацией обратилось 62 человека. Обращения граждан были связаны с вопросами продажи алкогольной и парфюмерно-косметической продукции, защиты прав потребителей в сфере оказания различных услуг. Практика будет продолжена. 26 октября специалисты ведомства планируют посетить Глазуновский район.
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