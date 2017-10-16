Новости версия для печати

Ещё одно образовательное учреждение в Орле получило имя Героя

При участии Александра Бакина, с момента оккупации Орла и до окончания войны, были созданы 83 молодёжные диверсионные группы, 152 пулемётных расчёта, 51 миномётный и 5 артиллерийских. Этими силами был нанесён серьёзный вред противнику, приблизивший момент Победы над немецко-фашистскими захватчиками. А благодаря музею, который создан в образовательном учреждении, ученики 36 школы смогут узнать больше о жизни и подвиге Александра Бакина.

Светлана Щербакова, дочь А.С.Бакина: "Ощущение очень волнительное. Но очень радостное. У нас в семье сегодня праздник. Гордость, радость за папу».

Проект «Имя героя - школе» появился благодаря инициативе Общероссийского Народного фронта. 36 школа стала вторым образовательным учреждением на Орловщине, которой было присвоено имя Героя-земляка. Всего в России таких школ уже более полутысячи.