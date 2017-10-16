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За прошедшие выходные в Орловской области произошло 54 ДТП

Подробности сообщила инспектор отделения пропаганды Управления ГИБДД по Орловской области, капитан полиции Инна Можарова: «14 октября, в Орле, в 17:30 на регулируемом перекрёстке улиц Раздольная и Кузнецова водитель, управляя автомобилем ВАЗ 2107 при повороте на улицу Кузнецова, в нарушение пункта 13.4 Правил Дорожного движения не уступил дорогу автомобилю ИЖ, который двигался по улице Раздольной во встречном направлении на разрешающий сигнал светофора. В результате столкновения телесные повреждения получила пассажир автомобиля ВАЗ 2107 – женщина 82 г.р., она была доставлена в больницу скорой помощи им. Семашко. Ей назначено амбулаторное лечение.

15 октября в 18:20 водитель 81 г.р., управляя автомашиной Дэу Нексия, двигался по Кромскому шоссе со стороны переулка Бетонный в направлении улицы Машиностроительной. И на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на пенсионерку 23 г.р.. В результате наезда она получила телесные повреждения и была доставлена в больницу им. Семашко.

В связи с участившимися случаями наездов на пешеходов сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей и пешеходов быть более внимательными и не нарушать Правила дорожного движения.