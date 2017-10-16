Новости версия для печати В Орловском районе состоялась масштабная командно-штабная тренировка Помимо сил МЧС в ней были задействованы аварийно-спасательные формирования районного звена гражданской обороны.



Условная чрезвычайная ситуация, положенная в основу замысла тренировки, характерна для Орловского района. Крупное ДТП, множество пострадавших, нарушение энергетической инфраструктуры. Руководитель учений призвал районные власти подходить к расстановке сил и средств как можно реалистичнее. В качестве примера, заместитель начальника ГУ МЧС России по Орловской области Роман Горбунов привел недавнюю аварию на железнодорожном переезде в Мценском районе.





Иван Суверин

16 октября 2017 года







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