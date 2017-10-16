Новости версия для печати

В Сочи открылся XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов

Церемония открытия прошла в Большом ледовом дворце в Олимпийском парке. Она транслировалась на весь мир. Орловские студенты смогли увидеть её «в живую».

Шоу разделили на 6 частей, каждая была посвящена актуальным вопросам, стоящим перед человечеством. Экология, образование, бедность, энергия, информация и наука. Стадион был забит до отказа, шоу, которое транслировал канал «Россия», в прямом эфире посмотрели миллионы телезрителей. Завершилось Открытие выступлением группы One Repablic, которую ранее выбрали в ходе открытого голосования.

Среди многочисленных делегаций и молодежный актив Орловской области. Принять участие в фестивале мог любой желающий в возрасте от 18 до 35 лет. Для этого нужно было подать заявку и пройти собеседование. Тот, кто не упустил сой шанс, уже делятся первыми впечатлениями. Участница из Орла Наталья Скворцова ожидает от фестиваля новые впечатления, только положительные эмоции, надеется поделиться опытом и узнать что-то новое.

Впереди у участников насыщенная неделя. В программе мастер-классы, лекции, встречи и презентации. Организаторы планировали, что в открытии фестиваля примут участие около 20 тысяч человек, однако гостей собралось гораздо больше. Фестиваль продлится до 22 октября.