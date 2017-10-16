Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Дело молодое. Открытие Всемирного фестиваля молодёжи в прямой трансляции увидел весь мир, а 150 орловских студентов своими глазами. - Отработать по накатанной. Орловские спасатели провели учения, условия которых приблизили к недавнему ДТП на переезде. - На примере Героя. Орловская школа №36 теперь носит имя Александра Бакина. - Орловские аплодисменты тульским артистам. Гастроли Тульского театра кукол, юным зрителям запомнятся надолго.





Вести-Орёл

16 октября 2017 года







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