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Памяти великого русского писателя

Весь ноябрь перед вечерними спектаклями зрители будут встречаться с героями тургеневских произведений. Известные персонажи, в исполнении актеров театра, расскажут о жизни и творчестве писателя.

Все будет проходить в уютной камерной обстановке. Как подчеркивают в пресс-службе «Свободного пространства», акция не претендует на историческую и полную литературную достоверность. Главная задача – передать атмосферу давно ушедшей эпохи.