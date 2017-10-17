Новости версия для печати Социально-экономическое будущее Орловщины обсуждают в региональном парламенте Сегодня состоялись слушания в комитете по законодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности Орловского облсовета.



По предполагаемому сценарию, стабильным останется вклад в региональную экономику транспорта и связи – это 9,9%. Доля сельского хозяйства увеличится, а промышленного производства наоборот, сократится. Алла Татаренкова, заместитель начальника управления экономического анализа и прогнозирования Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности области: «Рост объемов промышленного производства предполагается достичь за счет увеличения выпуска продукции такими промышленными предприятиями, как «Керама Марацци», «Санофи-Авентис Восток», «ГМС Ливгидромаш», «Мценский литейный завод» и «Автоагрегат». В правительстве региона предполагают, что в 2018-2020 годах в экономику области будет инвестировано 155 млрд. руб.





Надежда Невматулина

16 октября 2017 года







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