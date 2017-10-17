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Выставка военной формы от Древней Руси до наших дней открылась в Орле

Выставку организовал военно-патриотический клуб «Орел», в Доме детского творчества №3 Заводского района.

Первое впечатление от выставки, что дело происходит на съемочной площадке фильма, в котором смешались несколько эпох. Блестит белая перевязь солдата Московского пехотного полка, а рядом на петлицах уже кубари высшего комсостава времен 1941 года. Военное обмундирование менялось вместе с тем, как менялось оружие, которым велись войны. Солдат одевали так, что бы маскируя, сберечь им жизнь.
 
Военная форма никогда не следовала моде в общепринятом смысле этого слова. Только польза, только функциональность. Только максимальная защита. Самой запоминающейся формой 20 века, конечно, стала шинель революционных солдат и офицеров, но мало кто знает, что шили ее для царской армии. К 1917 году на складах в Иваново-Вознесенске скопились сотни тысяч комплектов, но носить ее довелось рабочим и крестьянам.
 
События времен первой мировой войны и революции сегодня особенно волнуют. Даже спустя сто лет, о них есть, кому рассказать. Выставка привлекла внимание и тех, кто занимается реконструкцией костюма и историков.
Рассказывает учитель истории Сабуровской средней школы Андрей Левин: «Человек, заслуживший Георгиевский крест, поддерживался государством. Он имел право посещать любые собрания, где его с почестями встречали. Также он имел довольствие, что было немаловажным для простых людей».
Форму времен Великой Отечественной войны на выставке представляли не только манекены, но и действующие участники военно-исторических клубов. Галифе и гимнастерки, сапоги, которые стали лучшей обувью солдата, оружие того времени. Все можно смотреть, трогать, разбирать.
 
Всего представлено более 30 мундиров, в том числе и современных. Десятки образцов стрелкового оружия, наград и другая военная атрибутика разных времен.





Эва Стасюлевич
16 октября 2017 года

 


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