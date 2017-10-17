Очередной рейд профилактической операции «Пешеход» стартовал сегодня в Орле

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Очередной рейд профилактической операции «Пешеход» стартовал сегодня в Орле19 погибших, 159 травмировано. Среди них – 36 детей. Эта статистика связана с пешеходами, попавшими под колеса автомобилей на региональных дорогах уже в этом году.
В последнее время участились случаи наездов на пешеходов, переходящих проезжую часть по пешеходным переходам. Только за прошедшие выходные на территории области было зарегистрировано 3 подобных происшествия. Причинами таких ДТП, называют невнимательность водителей, не снижающих скорость перед пешеходным переходом и отсутствие достаточного освещения в районе переходов. Впрочем, и сами пешеходы могут сделать себя более заметными в одежде со световозвращающими элементами.
Сотрудники ГИБДД напоминают, что пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин. Нарушение этого требования ПДД грозит нарушителям штрафом в размере 500 рублей.
В свою очередь, водители, приближаясь к пешеходному переходу, обязаны уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода.
Уважаемые участники дорожного движения! Будьте взаимовежливыми и соблюдайте правила дорожного движения!