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Есть ли отопление в аварийных домах?

По последним данным городской администрации, в областном центре около 140 домов признаны аварийными. О том, какие меры приняты, чтобы жители этих многоэтажек не остались без тепла этой зимой, доложит начальник управления коммунальным хозяйством.



Так же в повестке дня - отчет о работе с несовершеннолетними в Железнодорожном районе Орла.