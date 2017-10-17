Новости версия для печати 105 тысяч на бизнес В Орловском районе объявили конкурс среди начинающих предпринимателей на получение субсидии.



Право на финансовую поддержку имеют лишь те, кто начал свое дело менее года назад. Тратить средства можно будет на приобретение оборудования, на оформление документов, на выплаты за использование франшизы – расходные статьи строго прописаны в условиях конкурса. Принимать заявки начнут с 30 октября по 20 ноября включительно.





Мария Семак

17 октября 2017 года







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