105 тысяч на бизнес

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вторник
17.10.2017
8:12:46
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105 тысяч на бизнесВ Орловском районе объявили конкурс среди начинающих предпринимателей на получение субсидии.
Право на финансовую поддержку имеют лишь те, кто начал свое дело менее года назад. Тратить средства можно будет на приобретение оборудования, на оформление документов, на выплаты за использование франшизы – расходные статьи строго прописаны в условиях конкурса.
Принимать заявки начнут с 30 октября по 20 ноября включительно.
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