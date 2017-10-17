Новости версия для печати Сегодня в Орле пройдет очередной этап Открытого Чемпионата города по баскетболу Участие в соревнованиях принимают любительские команды - 6 мужских и 5 женских.



Матчи состоятся сегодня, завтра и в пятницу. Чемпионат стартовал в мае, и продлится до конца ноября.





Мария Семак

17 октября 2017 года







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