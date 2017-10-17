Минимум знаний о безопасности должен иметь каждый

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вторник
17.10.2017
14:58:02
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Минимум знаний о безопасности должен иметь каждыйСотрудники МЧС провели профилактическую акцию для людей с особенностями здоровья.
Волею судьбы, подопечные социально-досугового центра для инвалидов с детства вынуждены всю жизнь рассчитывать на чужую помощь. Однако опасных ситуаций, когда никого не окажется рядом, исключить нельзя.
Азы безопасности такой аудитории приходится объяснять с удвоенным терпением. Многократное повторение даже самых элементарных навыков неизбежно. Заинтересованность аудитории, в данном случае, лучшая гарантия усвоения знаний.
В МЧС стараются охватить пропагандой азов безопасности максимум населения области, и подопечные специальных учреждений, - не исключение.
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