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Минимум знаний о безопасности должен иметь каждый

Волею судьбы, подопечные социально-досугового центра для инвалидов с детства вынуждены всю жизнь рассчитывать на чужую помощь. Однако опасных ситуаций, когда никого не окажется рядом, исключить нельзя.

Азы безопасности такой аудитории приходится объяснять с удвоенным терпением. Многократное повторение даже самых элементарных навыков неизбежно. Заинтересованность аудитории, в данном случае, лучшая гарантия усвоения знаний.

В МЧС стараются охватить пропагандой азов безопасности максимум населения области, и подопечные специальных учреждений, - не исключение.