Орловский завод «Санофи-Авентис Восток» получит господдержку

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Орловский завод «Санофи-Авентис Восток» получит господдержкуРечь идет о крупном инвестпроекте. Специальный контракт был заключен сегодня в рамках заседания Консультативного Совета под председательством премьер-министра страны Дмитрия Медведева.
Подписи под документом поставили Министр промышленности и торговли, Врио губернатора Орловской области и гендиректор Санофи Россия. Планируется модернизировать предприятие, освоить производство фармацевтической продукции, которая не имеет аналогов в России.
Срок действия специального инвестиционного контракта составляет 10 лет. Проект должен появиться к концу будущего года.
Предприятие - один из крупнейших и современных производственных комплексов региона. Орловские инсулины в июне этого года были отправлены на экспорт в страны Европейского Союза. В настоящее время «Санофи-Авентис Восток» производит 24% всего объема инсулинов в России.