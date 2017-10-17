Новости версия для печати Орловские следователи начали проверку по сообщениям о некачественном проведении капремонта в многоквартирных домах Речь идет о тех домах, где до сих пор раскрыты кровли.



Мы также рассказывали об этих случаях в эфире программы «Вести-Орел». Сейчас дома осматривают следователи-криминалисты, выясняются все обстоятельства нарушения прав граждан. Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «Средства массовой информации сообщают, что в городе Орле в 7 многоквартирных домах не завершен капитальный ремонт: не накрыта кровля, нет отопления. Жители домов жалуются, что из-за дождей их имущество подвергается порче. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение». Корреспонденты «Вести–Орел» будут следить и за ходом капремонта, и за выводами следственных органов.





Иван Суверин

16 октября 2017 года







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