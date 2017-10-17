Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Заглянут в открытые кровли. Следственный комитет начал проверку капремонта. - Дачные пейзажи. Почему отдыхающие не доносят мусор до контейнера? - Орловский завод получит поддержку на государственном уровне. - Не формой, а мужеством. Выставка военного обмундирования открылась в Орле. - Сочинские каникулы. Орловские студенты делятся впечатлениями.

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Вести-Орёл

16 октября 2017 года







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