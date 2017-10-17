Новости версия для печати Свежий воздух и вид в лесопарке Лужки омрачают мусорные свалки Горы пластиковых и стеклянных бутылок, целлофан и ненужная обувь. Все это недобросовестные дачники предпочитают оставлять здесь. Вместо того чтоб вынести к мусорным контейнерам.



Сотрудники комиссий административно-технического контроля не выясняют, почему в «зеленой зоне» появляются свалки? Они штрафуют нарушителей, но только если «поймают за руку». А сделать это довольно сложно. Да и появляются свалки не всегда от недостатка мусорных контейнеров. Герой нашего материала попробовал бороться с мусором разными способами. Насколько эффективны они оказались? Подробности в вечернем выпуске « Вести-Орёл » в 20:45 на телеканале «Россия».





Анна Вайсергисер

16 октября 2017 года







На главную страницу





