Свежий воздух и вид в лесопарке Лужки омрачают мусорные свалки

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вторник
17.10.2017
0:09:58
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Свежий воздух и вид в лесопарке Лужки омрачают мусорные свалкиГоры пластиковых и стеклянных бутылок, целлофан и ненужная обувь. Все это недобросовестные дачники предпочитают оставлять здесь. Вместо того чтоб вынести к мусорным контейнерам.
Сотрудники комиссий административно-технического контроля не выясняют, почему в «зеленой зоне» появляются свалки? Они штрафуют нарушителей, но только если «поймают за руку». А сделать это довольно сложно. Да и появляются свалки не всегда от недостатка мусорных контейнеров.
Герой нашего материала попробовал бороться с мусором разными способами. Насколько эффективны они оказались?
Подробности в вечернем выпуске «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
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