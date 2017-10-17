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Завершено расследование по громкому уголовному делу о двойном убийстве в Орловской области

Жертвами одного преступника стали двое братьев.

Всё произошло 5 сентября прошлого года в поселке Змиевка. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретив своего давнего недруга, вступил с ним в ссору и в качестве главного аргумента использовал кухонный нож. Нападавший нанес потерпевшему более 20 ударов. По пути с места преступления, подозреваемый встретил брата убитого и обратил свою агрессию на него. Второй потерпевший скончался от 10 ножевых ударов.
Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «В ходе предварительного следствия, к возбужденному уголовному делу по убийству двух лиц, были присоединены для дальнейшего расследования дополнительные эпизоды преступной деятельности обвиняемого. 18 августа 2016 года он похитил сумку с документами из машины сожителя своей бывшей супруги. 29 августа 2016 года, после совместного распития спиртных напитков, открыто похитил телефон ранее знакомого мужчины».
Сейчас уголовное дело передано в суд. Обвиняемому грозит внушительный срок в колонии строгого режима.
 



Иван Суверин
17 октября 2017 года

 


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