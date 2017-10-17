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В Орле состоится Национальный педагогический симпозиум «Образование и национальная безопасность»Мероприятие будет проходить 18-20 октября в рамках Программы развития ОГУ им. Тургенева, сообщили в пресс-службе администрации Орловской области.
Состоятся пленарные заседания, панельные дискуссии, проблемные секции.
На площадке симпозиума будет работать Всероссийская научно-практическая конференция «Психолого-педагогические проблемы процесса обучения в современной школе» и Всероссийская научно-практическая конференция «Воспитание и проблемы социальной безопасности детства в современной России» (19-20 октября).
В числе организаторов симпозиума Общественная палата РФ, Институт стратегии развития образования РАО, Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО, Центр стратегии и теории воспитания личности, Всероссийская общественная организация «Педагогическое общество России», Институт развития образования.