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В Орле состоится Национальный педагогический симпозиум «Образование и национальная безопасность»

Состоятся пленарные заседания, панельные дискуссии, проблемные секции.

На площадке симпозиума будет работать Всероссийская научно-практическая конференция «Психолого-педагогические проблемы процесса обучения в современной школе» и Всероссийская научно-практическая конференция «Воспитание и проблемы социальной безопасности детства в современной России» (19-20 октября).

В числе организаторов симпозиума Общественная палата РФ, Институт стратегии развития образования РАО, Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО, Центр стратегии и теории воспитания личности, Всероссийская общественная организация «Педагогическое общество России», Институт развития образования.