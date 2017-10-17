Новости версия для печати Городские власти Орла определились с датой сноса дома на Набережной Дубровинского Работы начнутся 16 ноября.



Об этом в письменной форме уведомили жителей. По словам первого заместителя главы администрации Орла Олега Минкина, часть жителей получат денежную компенсацию и будут сами приобретать жильё, остальные переедут в новые квартиры. Подробнее это обсудят на очередном собрании, которое запланировано на 23 октября. Пройдет оно в администрации Железнодорожного района. По словам чиновников, деньги, собранные на капремонт этого дома, могут пойти на его снос. Напомним, часть дома на набережной обрушилась утром 29 августа. К счастью, никто из жителей не пострадал. По факту обрушения возбуждено уголовное дело.





Татьяна Дьяконова

17 октября 2017 года







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