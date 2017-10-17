Новости версия для печати Будет ли свет на орловских улицах? Проблема городского освещения стала одной из ключевых тем на совещании в городской администрации.



Напомним, на прошлой неделе некоторые участки Орла погрузились во тьму. По словам начальника УКХ, Дмитрия Зуева, причиной стали сбои в работе оборудования из-за разногласий между чиновниками и подрядчиком. Сейчас решается вопрос, кто будет дальше обслуживать объекты. Глава исполнительной власти дал поручение решить её до конца недели.





Татьяна Дьяконова

17 октября 2017 года







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