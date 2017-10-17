Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Обратный отсчет. Дата сноса «Карточного Дома на Набережной» в Орле определена. - Нож, как главный аргумент. Следствие по двойному убийство в Змиевке завершено. - Почему дачные тропы не доводят до контейнеров?

- Измеряем в «космонавтах»? Новую единицу измерения предложил Александр Мисуркин.





Вести-Орёл

17 октября 2017 года







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