Новости версия для печати Ввести новую единицу измерения потраченной энергии предложил космонавт Александр Мисуркин Сейчас он находится в очередной экспедиции. За время пребывания в космосе экипажу предстоит провести 40 экспериментов.



Как пишет на своей на своей странице в соцсетях сам Александр, недавно была завершена очередная сессия опытов под названием «Мотокард». Космонавты изучают биомеханику человека в условиях космического полета. Анализируется изменения мускулатуры. По сути, во время полета проходят различные тренировки, в том числе на беговой дорожке. Результат позволит совершенствовать систему и средства профилактики воздействия факторов космического полета на мышцы в будущем. Александр Мисуркин отметил: «Какое отражение в космических беговых дорогах будущего найдут эти данные я не знаю. Но уже сегодня на всех беговых дорогах планеты Земля можно ввести новую единицу измерения потраченной энергии – «1 Космонавт» , которая равняется среднему расходу энергии по нашим тренировочным циклам. И тогда, совершенно точно, если Вы в день на беговой дороге или велотренажере будете тратить эквивалентное количество энергии, то можно будет смело сказать «Сегодня я – Космонавт!». Отметим, что Александр уже совершил три выхода в открытый космос и общее время работ там составляет 20 часов.





Мария Семак

17 октября 2017 года







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