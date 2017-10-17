Новости версия для печати На главу администрации поселка Нарышкино заведено административное дело В ходе проверки Урицкой прокуратурой был выявлен факт изменения цены контракта и увеличен срок работ.



Речь идет о проекте на строительство объекта «Канализационный коллектор, станция биологической очистки сточных вод». Проверку соблюдения законодательства о муниципальных закупках провела Урицкая межрайонная прокуратура. В соглашении была изменена цена контракта, порядок расчетов, увеличен срок выполнения работ, что, в свою очередь, является существенным изменением условий контракта. Штраф за это нарушение составляет 20 тысяч рублей.





Татьяна Напольских

17 октября 2017 года







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