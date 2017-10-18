Новая книга для детей орловского журналиста Елены Пимкиной

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среда
18.10.2017
14:50:06
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Новая книга для детей орловского журналиста Елены ПимкинойПрезентация книги «В гости» состоится сегодня в полдень в библиотеке им. М. Пришвина.
Это фантазийная история о мальчике, который оставшись один дома и заскучав, уходит в лес, где знакомится с лесными зверями.
Произведение необычно тем, что образы зверей и птиц наделены человеческими чертами. Как и люди, они живут в домах, трудятся, учатся и даже зарабатывают деньги. Так же, как и мы, они грустят или радуются, делают порой ошибки. Но главное, среди них нет ни одного злого героя, а добро и дружба помогают найти выход из любых непростых ситуаций.
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