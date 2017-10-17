Новости версия для печати Спикер облсовета сегодня провел личный прием граждан Жилищный вопрос и реализация «закона о тишине». Проблемы с управляющими компаниями и жалобы на проведение капремонта. Это лишь некоторые вопросы, с которыми пришли сегодня жители Орловщины.



В основном, посетители приходят с социальными проблемами. Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Масса есть вопросов, с которыми жители обращаются по качеству, по срокам проведения ремонта крыш, лифтового оборудования. Широкий спектр серьёзных проблем, которые сегодня поднимают избиратели». Как отметил Леонид Музалевский, именно по обращениям граждан формируются государственные и региональные программы. Такие, например, как ремонт дорог и реконструкция сельских клубов.





Надежда Невматулина

17 октября 2017 года







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