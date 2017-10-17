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В Орловской области снова выберут Школу года

В нем могут принять участие образовательные учреждения всех видов. Для этого нужно иметь высокие результаты деятельности. Лучшие школы будут определяться под двум номинациями, городская и сельская. В каждой определят одного победителя и двух призеров.

Заявки принимаются до 30 октября, по адресу: г. Орел, ул. Полесская, 24 .

С подробной информацией можно ознакомиться на портале Орловской области в разделе Законодательство.