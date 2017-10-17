В Орловской области снова выберут Школу года

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вторник
17.10.2017
20:38:53
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В Орловской области снова выберут Школу годаУже стартовал прием заявок на региональный конкурс.
В нем могут принять участие образовательные учреждения всех видов. Для этого нужно иметь высокие результаты деятельности. Лучшие школы будут определяться под двум номинациями, городская и сельская. В каждой определят одного победителя и двух призеров.
Заявки принимаются до 30 октября, по адресу: г. Орел, ул. Полесская, 24.
С подробной информацией можно ознакомиться на портале Орловской области в разделе Законодательство.
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