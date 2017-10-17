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вторник
17.10.2017
20:39:00
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К чему может привести сокращение финансирования сферы образования Орловской области?Проект регионального бюджета на следующий год обсуждали на профильном комитете облсовета.
Депутаты обеспокоены. Уже в этом году были проблемы, например, с оплатой летней оздоровительной кампании. В правительстве региона народных избранников поспешили обнадежить.
По данным руководителя департамента финансов Орловской области Елены Сапожниковой, министерство финансов России готовит к ноябрю дотации на сбалансированность. Эти дотации даются в последние годы на повышение оплаты труда, на выполнение майских указов Президента России. В этом году дотация составила 251 млн. рублей.
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