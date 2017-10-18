Новости версия для печати Сегодня депутаты областного Совета рассмотрят проект бюджета на следующий год На профильном комитете будут внесены и окончательные поправки в документ «О налоге на имущество организаций».



Значатся в повестке дня и такие вопросы, как изменения в программе наказов избирателей, прогноз социально-экономического развития региона и кредиторская задолженность муниципальных образований. Свои решения народные избранники примут на очередной сессии.





Мария Семак

18 октября 2017 года







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