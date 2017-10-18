Новости версия для печати Сегодня в Орле начнет работу педагогический симпозиум «Образование и национальная безопасность» Представители органов власти, педагоги, психологи, ученые и будущие специалисты сферы образования обсудят проблемы, возникающие в современных школах, а так же вопросы воспитания и обеспечение социальной безопасности детства в России.



Так же будут организованы пленарные заседания, дискуссии, проблемные секции. Конференция пройдет в стенах ОГУ им. Тургенева и продлится до 20 октября.





Мария Семак

18 октября 2017 года







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