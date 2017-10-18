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«Убитым» дорогам посвятят фотовыставку

Сюжет неограничен, будь то ямы, поврежденные машины или беспредел в дорожных работах. Например, сейчас, все чаще встречаются кадры, на которых рабочие укладывают асфальт в дождь.

Фото с дорожными парадоксами принимаются от граждан в возрасте от 18 до 35 лет. Снимки публикуются участниками на страницах социальных сетей с хештегом #задорогибезям .

Подробности на сайте проекта Народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ».