Многопрофильный медицинский центр им. З. Круглой ищет волонтеров

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вторник
17.10.2017
20:38:56
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Многопрофильный медицинский центр им. З. Круглой ищет волонтеровВолонтёры нужны для проведения социального исследования, цель которого определить общий уровень здоровья детей в регионе.
Идея собрать волонтёрский отряд, который помогал бы клинике реализовывать многие замыслы и проекты, появилась ещё год назад. Вскоре возникла потребность вывести её в практическое русло. На призыв врачей уже откликнулось 50 добровольцев. Большинство студенты-медики. Они уже дали свое согласие стать помощниками во всех проектах медицинского центра.
В ближайшем будущем ребята пройдут обучение в школе «Юный медик», на занятиях их научат оказывать первую помощь и вести профилактическую работу с детьми. Набор волонтёров продолжается.
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