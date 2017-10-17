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Награда нашла Героя

Одна из самых почитаемых среди фронтовиков награда - «Медаль за боевые заслуги», спустя 72 года нашла своего героя, ветерана Великой Отечественной из Мценска Ивана Афанасьевича Киреева. Власти района и сам участник войны искали её больше 5 лет.

Боевой путь Александра Афанасьевича начался в тяжёлом 1942 году. Большие потери, войска нуждались в пополнении. И вот парень, которому ещё и не было 17 лет, отправляется в учебный пулемётный батальон. Первый бой, Орловско-Курская дуга и сразу ранение – контузия.
 
5 лет мценские чиновники делали запросы в наградной отдел Министерства обороны, различные архивы, изучали воинские документы. Ответом на всю работу было – ветеран уже награждён. А подвиг, за который Иван Афанасьевич был награждён «Медалью за боевые заслуги» датируется январём 1945-го. К этому времени он освободил Полтаву, Житомир, пленников двух концлагерей в Польше и потерял боевого товарища.
Олег Лещёв, военный комиссар г. Мценска и Мценского района цитирует  материал из наградного листа: «В январе 1945 года Иван Афанасьевич в составе танкового десанта при боях около города Котовица на танке ворвался в город и броском гранаты уничтожил 4 врагов».
Сам Иван Афанасьевич поделился, что единственной его мечтой на войне было дойти до Берлина. Но этого не произошло. До столицы Германии оставалось 90 километров, когда он получил второе ранение. Этот момент ветеран запомнил навсегда.
 
25 октября Ивану Афанасьевичу исполнится 92 года. Как пошутил сам ветеран – главный подарок он уже получил.





Антон Киселёв
17 октября 2017 года

 


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