Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Опасные переходы. Только на «зебрах» в Орловской области уже травмировано 58 человек. - Весточка из сорок пятого... Награда шла к герою 72 года. - Под снос! 16 ноября к «карточному дому» подойдет тяжелая техника. - На ошибках научатся? Что нужно учитывать, чтобы успешно войти в программу ремонта дворов?





Вести-Орёл

17 октября 2017 года







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