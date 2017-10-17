Новости версия для печати Сотрудник Новодеревеньковского отдела ГИБДД подозревается в превышении полномочий с применением насилия Об этом сегодня сообщили в Управлении Следственного комитета РФ по Орловской области.



Инцидент начался с того, что инспектор попытался оформить за опьянение водителя неисправной, стоявшей на обочине машины. Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «Инспектор попросил водителя проследовать к служебному автомобилю. Водитель отказался подчиниться требованиям сотрудника ГИБДД. С намерением урегулировать конфликтную ситуацию, к инспектору подошел пассажир автомобиля, который попросил отпустить водителя. В ответ на данное обращение сотрудник ГИБДД нанес со значительной силой потерпевшему два удара коленом в область живота, причинив ему тяжкий вред здоровью - разрыв двенадцатиперстной кишки». В региональном УМВД также проводят свою служебную проверку. Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД РФ по Орловской области: «Если вина сотрудника подтвердится, то он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством. Его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения».





Иван Суверин

17 октября 2017 года







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