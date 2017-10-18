Новости версия для печати С начала года в Орловской области в ДТП пострадали 152 пешехода Из них 58 – на «зебрах». Цифры и причины аварийности назвали в ГИБДД.



Что касается статистики, она такова: снижение аварийности фиксируется более чем на 17%, но при этом произошел стремительной рост детской смертности в ДТП. Также в числе тревожных показателей - увеличения количества пешеходов, погибших на дороге по собственной вине.





Иван Суверин

18 октября 2017 года







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