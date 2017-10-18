Новости версия для печати В Орле планируют ужесточить процедуру перевода помещений из жилых в нежилые К такому решению городские власти подвигли поступающие жалобы.



Мы уже рассказывали о подобной ситуации в новостройке в доме по улице Старо-Московская. О том, насколько действительны были протоколы общего собрания и поставленные под ним подписи, сейчас проверяет прокуратура. А вот у чиновников мэрии таких полномочий нет. Поэтому они намерены плотнее работать с Жилинспекцией и включать в состав комиссии по переводу из жилых в нежилые помещения, старших по дому, где происходит такая процедура.





Татьяна Напольских

18 октября 2017 года







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