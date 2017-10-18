Новости версия для печати На свободу только с чистой совестью Орловская прокуратура оспорила ходатайство заключенного исправительной колонии №2, о замене не отбытой части тюремного срока на ограничение свободы.



В колонию мужчина попал за убийство и неправомерное завладение автомобилем. За решетку на 15 лет 10 месяцев его отправил Курский областной суд. Елена Семина, старший помощник прокурора области: «Постановлением Ливенского районного суда, осужденному, не отбытая часть наказания в виде лишения свободы, была заменена на ограничение свободы.

В связи с тем, что обвиняемый совершил особо тяжкое преступление, за период отбытия наказания неоднократно допускал нарушения установленного порядка, был признан злостным нарушителем. Орловский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях обжаловал принятое судом решение в апелляционном порядке.

Орловский областной суд согласился с доводами, изложенными в апелляционном представлении прокурора, и отменил постановление Ливенского районного суда». Таким образом, срок в колонии строгого режима заключенному придется отбыть «от звонка до звонка».





Иван Суверин

18 октября 2017 года







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