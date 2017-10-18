Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Некомфортная «городская среда». Почему программа дала сбой? - Остановись, мгновенье, ты ужасно! ОНФ объявил фотоконкурс, посвященный убитым дорогам. - Перед поездкой – на посошок. Орловских водителей не пугают ни штрафы, ни уголовная статья. - 28 «красных дней календаря». Утвержден график праздничных дней для россиян на следующий год.





Вести-Орёл

18 октября 2017 года







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