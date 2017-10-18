Новости версия для печати Государственные праздники подарят россиянам дополнительно 28 «красных дней» в календаре Календарь выходных утвердил премьер-министр России.



Документ «О переносе выходных дней в 2018 году» опубликован на портале Правительства РФ. Переносить будут 6,7 января. 28 апреля, 9 июня и 29 декабря. Нерабочими станут и понедельники: 30 апреля, 11 июня и 31 декабря. В итоге «красные дни» календаря 2018 года выглядят так: - 10 дней новогодних каникул, включая 30 и 31 декабря. - три дня на то, чтобы поздравить защитников Отечества, - четыре – для ответственного слова мужчин любимым женщинам, - и столько же – на праздник Весны и Труда, - правда, День Победы будет единственным праздничным, - но зато на День России выходными станут сразу три дня, - и столько же – на день Народного Единства.





Татьяна Напольских

18 октября 2017 года







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