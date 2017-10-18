Государственные праздники подарят россиянам дополнительно 28 «красных дней» в календаре

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среда
18.10.2017
20:01:15
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Государственные праздники подарят россиянам дополнительно 28 «красных дней» в календареКалендарь выходных утвердил премьер-министр России.
Документ «О переносе выходных дней в 2018 году» опубликован на портале Правительства РФ.
Переносить будут 6,7 января. 28 апреля, 9 июня и 29 декабря. Нерабочими станут и понедельники: 30 апреля, 11 июня и 31 декабря.
В итоге «красные дни» календаря 2018 года выглядят так:
- 10 дней новогодних каникул, включая 30 и 31 декабря.
- три дня на то, чтобы поздравить защитников Отечества,
- четыре – для ответственного слова мужчин любимым женщинам,
- и столько же – на праздник Весны и Труда,
- правда, День Победы будет единственным праздничным,
- но зато на День России выходными станут сразу три дня,
- и столько же – на день Народного Единства.
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