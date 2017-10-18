Новости версия для печати Департаменту здравоохранения Орловской области нужен ФАП «на колесах» Передвижные фельдшерско-акушерскиие пункты необходимы, чтобы оказывать помощь больным, проживающим в отдаленных деревнях.



Подобная детская передвижная поликлиника уже есть у научно-клинического Центра им. Зинаиды Круглой. Этот вопрос подняли на заседании профильного комитета облсовета. Зампред правительства по соцполитике сказал, что уже подготовлено письмо с предложением. В машины планируется установить маммограф, прибор для флюорографии и стоматологическую технику.





Татьяна Напольских

18 октября 2017 года







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